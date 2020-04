innenriks

Det stadfestar kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune til Budstikka.

Kommunen har tidlegare meldt om ti koronarelaterte dødsfall ved sjukeheimen, men no har det vorte kjent at ytterlegare to koronasmitta personar har døydd på Bærum sjukehus like etter å ha vorte skrivne ut frå sjukeheimen.

Vallerhjemmet er blant sjukeheimane i Noreg med flest koronarelaterte dødsfall. I tillegg er 9 pasientar og 34 tilsette smitta ved sjukeheimen.

