VG ikkje felt i PFU for Homoterapi-dokumentar

innenriks

Det var den kristne skribenten Espen Ottosen som hadde klaga inn VG og programleiar Morten Hegseth, skriv Medier24.

Han reagerte på at Hegseth både opptredde som journalist i dokumentaren og at han seinare opptredde som politisk aktivist som gjest i God morgen Norge på TV 2. Hegseth har seinare orsaka at han deltok i TV-programmet.

Ottosen meinte VG hadde brote punkt 2.2, om sjølvstende og dobbeltroller, og punkt 4.2, om skiljet mellom kommentar og fakta, men fekk ikkje medhald i PFU.

«PFU konstaterer at VG allerede innledningsvis i den påklagde serien er åpne og tydelige på hvilket standpunkt programlederen har i debatten om 'homoterapi'. PFU mener også det er tydelig for seeren hva som er hans meninger og vurderinger og hva som er faktaopplysninger. Videre vektlegger PFU at programlederen ikke har deltatt i VGs nyhetsdekning om samme tema», heiter det i PFU-fråsegna.

(©NPK)