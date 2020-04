Viken krev koronamilliard frå staten

innenriks

Alle parti i fylkestinget stiller seg bak krava som vart presenterte onsdag.

Fungerande fylkesrådsleiar Halvard Ingebrigtsen (Ap) er spesielt uroleg for kollektivselskapa, etter at regjeringa bestemde at mykje av samfunnet skulle stengjast for å stanse koronaepidemien 12. mars. Då vart billettinntektene borte.

– Det er alvorleg for kollektivselskapa våre, for dei er i ferd med å gå tom for pengar, seier han til NTB.

Selskapa har fått noko kompensasjon, men det er ikkje nok, ifølgje Ingebrigtsen.

Ruter anslår inntektstap på 330–370 millionar kroner i Oslo og Viken «for dei komande månadene», ifølgje kravlista. Brakar i tidlegare Buskerud har tap på 13–17 millionar kroner i månaden, medan i Østfold blir kollektivtapa rekna til å vere på 8 millionar kroner i månaden.

I tillegg kjem tapte skatteinntekter, og dessutan bompengar. Ifølgje Ingebrigtsen er årseffekten av tapa på over 1 milliard kroner.

Fylkespolitikarane ber òg om å få erstatta utgifter til hygienetiltak og tapte inntekter i tannhelsetenesta.

– Viss vi ikkje får kompensert inntektsbortfallet, vil det gå ut over drifta, seier Ingebrigtsen.

Fylket ønskjer òg å få statlege midlar til å halde ved like skular og vegar og til lærlingplassar. Det vil bidra til å halde hjula i gang privat sektor, seier Ingebrigtsen.

Regjeringa har varsla at ho vil kome med krisepakkar til kommunar og fylkeskommunar i samband med at revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram 12. mai.

(©NPK)