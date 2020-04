Austlandet slepp truleg unna den verste flaumen

innenriks

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det stor variasjon mellom landsdelane, og spesielt i nord er sannsynet for ein stor vårflaum på oransje nivå framleis stor.

– I nokon av vassdraga på Austlandet er sannsynet for stor vårflaum no noko redusert på grunn av det varme vêret førre veke. Det gjeld spesielt Trysilvassdraget, Glomma og delar av Drammensvassdraget der det no er normalt sannsyn for stor vårflaum, opplyser hydrolog Inger Karin Engen ved flaumvarslingstenesta i NVE i ei pressemelding.

Ved andre innlandselvar i Sør-Noreg er det framleis større sannsyn enn normalt for stor vårflaum på grunn av mykje snø.

Ifølgje den nyaste flaumanalysen frå NVE er det no lite sannsyn over heile landet for at vårflaumen kjem opp på det høgaste nivået, raudt. Det er vêret som avgjer kor stor flaumen blir, og NVE oppdaterer derfor analysane sine annakvar eller kvar veke fram til vårflaumen byrjar.

– Blir det ein vår med moderat varme og lite nedbør, får vi ein ganske normal vårflaum, sjølv om det er uvanleg mykje snø. Viss det derimot skulle bli ein del nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanleg stor flaum i område med mykje snø, avsluttar Engen.

