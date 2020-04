Avgjerande møte i kriseramma Norwegian

innenriks

Norwegian-leiinga arbeider for å sikre seg nok eigenkapital til å kunne utløyse statlege kriselån på 2,7 milliardar kroner. Eit ledd i planen er å få eigarane av obligasjonslån med på at delar av låna blir gjorde om til aksjar.

Tysdag melde selskapet at det endra forslaget sitt etter forhandlingar med obligasjonseigarane. No ønskjer selskapet å gjere om 50 prosent av låna til aksjar, medan det opphavlege forslaget var at 60 prosent av låna skulle konverterast.

I tillegg skal 80 prosent av eit såkalla konvertibel obligasjonslån, verdt 150 millionar dollar, blir gjort om.

Konsernsjef Jacob Schram uttala onsdag at han trur kreditorane er på glid.

– Det er berre éin plan no, og det er denne, sa Norwegian-konsernsjef Jacob Schram til Dagens Næringsliv.

Leasingselskap blir eigarar?

Men møtet på torsdag er berre eitt steg på vegen. Neste steg er å inngå ein avtale med 24 leasingselskap som leiger ut fly til Norwegian. Målet er å få dei med på å gjere om leasingavtalar verde 5,3 milliardar kroner til aksjar og redusere krava sine i selskapet.

Denne avtalen må vere på plass innan søndag, og vil i så fall tyde at leasingselskapa vil eige til saman 53 prosent av selskapet. Det største av desse er AerCap, og dei kan bli nøydde til å godta forslaget, sjølv om dei ikkje eigentleg ønskjer det, ifølgje den amerikanske analytikaren Helane Becker i investeringsbanken Cowen Inc.

– I vanlege tider ville ikkje desse vilkåra vore akseptable for AerCap, og dei ville ikkje vore gode nok for nokon av dei andre leasingselskapa, skriv Becker i ein e-post til E24.

Aksjonærane taper

Måndag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling der Norwegian-aksjonærane avgjer om dei vil godta redningsplanen. Her må dei ta stilling til ein emisjon, det vil seie at det blir skrive ut fleire aksjar.

Redningsplanen tyder i praksis at aksjonærane taper ein stor del av verdiane sine. Men alternativet er at dei taper alt fordi Norwegian går konkurs, lyder åtvaringa.

Emisjonen skal skaffe til vegar 400 millionar kroner i eigenkapital, ifølgje planen til konsernleiinga.

Heile flybransjen er hardt ramma av reiserestriksjonane som er innførte både internt i Noreg og internasjonalt for å hindre spreiing av koronaviruset. Norwegian var allereie før koronakrisa i ein vanskeleg situasjon med høg gjeld.

(©NPK)