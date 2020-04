Bane Nor tilrår vestleg trasé for dobbeltsporet mellom Haug og Seut

innenriks

– Årsaka er at vest er kortare, har færre bruer og enklare grunnforhold samanlikna med aust og midt. Dette alternativet er best for miljøet og samfunnet og har lågast investeringskostnad, seier prosjektleiar Iselin Eng til Fredriksstad Blad.

Torsdag morgon presenterte ho tilrådinga frå Bane Nor av plasseringa av traseen for formannskapspolitikarane i Råde.

Som ein del av intercity-satsinga på Austlandet skal Bane Nor byggje nesten 17 kilometer nytt dobbeltspor frå Haug i Råde til Seut like utanfor Fredrikstad. Når strekninga Haug–Seut står ferdig, blir togfrekvensen dobla til Fredrikstad og reisetida blir forkorta.

(©NPK)