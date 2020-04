Far dømd til 20 års fengsel for drapet på Kapp

innenriks

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om fengsel i 21 år for den 45 år gamle mannen og meinte at han ikkje skulle ha tilståingsrabatt, men i dommen kjem det fram at tingretten meiner at 20 år er nok.

– Eg er tilfreds med at retten har vore samd med påtalemakta i alle dei straffeskjerpande momenta. Tiltalte har erkjent dette allereie frå første kontakt med politiet. No har retten vurdert det annleis enn påtalemakta om det er rom for tilståingsrabatt, seier Klundseter til NTB.

Når det gjeld ankespørsmålet, seier han at det er Riksadvokaten som bestemmer om dommen skal ankast vidare eller ikkje for påtalemaktas del.

Anker ikkje

Forsvararen til mannen Håvard Fremstad har gått gjennom dommen med mannen.

– Han tek dommen til etterretning og godtek han. Han var klar over at det ville bli ei lang straff. Han vil ikkje anke, seier han til NTB.

Dei registrerer at mannen er frikjend på dei punkta han ikkje erkjende seg skuldig, og at 45-åringen har vorte høyrt på det han hadde av innvendingar.

– Likevel kan eg ikkje seie at han er fornøgd med dommen, men han godtek han.

– Godt signal

Fremstad er fornøgd med at klienten fekk tilståingsrabatt

– Her er det snakk om veldig alvorlege handlingar, men han har komme med mange detaljar politiet ikkje kunne komme med sjølv, understrekar han.

Han meiner det er eit godt rettspolitisk signal frå domstolen.

– Skal ein få den heile og fulle historia, treng ein eit bidrag frå gjerningsmann, meiner Fremstad

Liten straffereduksjon

I dommen er omsynet til likebehandling og føreseielegheit gitt ei viss vekt, men tingrettsdommar Cathrine Fossen skriv at alvorsgrada i saka likevel tilseier ein forholdsvis liten reduksjon i straffa.

Dommen er samrøystes, bortsett frå at ein av meddommarane noterer at 45-åringen burde vore undersøkt med tanke på ein forvaringsdom.

– Det er gjort ein primærpsykiatrisk undersøking av domfelte. Konklusjonen frå han er at det ikkje finst nokon haldepunkt for at det er nokre psykiatriske diagnosar som har noko å seie for skuld og straffespørsmålet. Dissens om dette i dommen ønskjer eg ikkje å kommentere utover at forvaring aldri har vore noko tema i denne saka, seier statsadvokaten.

Det er inngått avtale om oppreisning utanfor retten, og det vart derfor ikkje lagt ned påstand om erstatning eller oppreisning frå bistandsadvokaten.

Seksuell omgang

Oscar André Ocampo Overn vart innlagt på sjukehus med livstruande skadar etter det som vart karakterisert som ei alvorleg valdshending i heimen til familien på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Guten, som var adoptert frå Colombia, døydde ein snau månad seinare.

Retten er samd i karakteristikken til aktor av drapet som ei rein avretting og finn det òg skjerpande at det er gjort mot ein forsvarslaus person.

Mannen er òg dømd for seksuell omgang med den 15 år gamle guten, men blir frikjend for nokon av overgrepa han var tiltalt for.

Fridomstap

45-åringen var òg tiltalt for fridomstap mot kona. Ho vart overmanna og låst inne på soverommet til ekteparet, der ektemannen på førehand hadde stripsa igjen både dør og vindauge, og dessutan stripsa fast brannstigen utvendig.

Retten har lagt til grunn at dette forholdet åleine kvalifiserer til fengsel i eitt til to år og kom til at forholda han blir dømd for samla sett kvalifiserer til fengsel i 21 år.

I formildande retning er det, med unntak av tiltalte si tilståing utan atterhald, ingen ting å notere, heiter det i dommen.