Hareide kan ikkje seie når føraropplæring kan starte att

innenriks

I gjennomsnitt tek 8.000 personar førarprøven kvar månad, men all aktivitet er sett på vent på grunn av koronautbrotet.

– Då blir det ei uheldig opphoping, og mange risikerer å måtte vente lenge på å ta førarprøven, med dei praktiske ulempene det medfører, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Laga forslag til rettleiar

Medlemsorganisasjonen etterlyser ein rettleiar for smittevern tilsvarande den andre bransjar har fått den siste tida, slik at dei igjen har kunna opne dørene. Bransjen har sjølv utarbeidd eit forslag, men det har ikkje vorte klarert av helsestyresmaktene

– Det er i det blå når føraropplæringa kan opne att, og kva helsestyresmaktene meiner skal til. Vi ser at andre bransjar der ein leverer tenester éin til éin, har fått grønt lys, og at ein har fått på plass rutinar som skal redusere smittefaren, seier Ryste.

Hareide veit ikkje

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan ikkje svare på om gjenopning er langt unna. Det er dialog med helsestyresmaktene, er alt han kan seie.

– Vi ønskjer jo å få størst mogleg aktivitet, men det må vere smittevernfagleg forsvarleg, seier Hareide til NTB.

Det er opna for køyreopplæring for motorsykkel, men spørsmålet om når føraropplæring for bil og dessutan klasseromsundervisning kan starte opp att, er stadig til vurdering.

Hareide seier det neppe kjem ein eigen bransjerettleiar knytt til køyreskular, men at det heller blir snakk om ei tilråding frå helsestyresmaktene for når dei kan opne.

Fryktar kø

NAF stiller spørsmål ved den avventande haldninga, og dei viser til at vidaregåande skule har teke opp att føraropplæring på tungtransport.

– Vi meiner det bør vere fullt mogleg å gjere dette òg for dei ordinære køyreskulane, seier Ryste.

Med langvarig stenging fryktar NAF at det kan bli lange køar for å få gjennomført dei obligatoriske køyretimane utover året.

– Også for den enkelte som ikkje får teke lappen, kan dette få store konsekvensar ved at ein til dømes ikkje får søkt på jobb eller lærlingplass, seier Ryste.

