Oljenæringa får løft på 100 milliardar

innenriks

– Vi snakkar ikkje om å blåse opp noko. Vi snakkar om å bremse eit fall, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho meiner regjeringa er i sin fulle rett når olje- og gassnæringa no får hjelp til å kome seg igjennom koronakrisa, til liks med andre næringar.

– Spørsmålet er kor hardt fallet skal vere, kor brutalt det skal bli for norske arbeidsplassar, kor mange som skal miste jobben sin, og kor mykje kompetanse vi skal miste, seier Solberg.

– Det er ikkje noko som blir blåse opp ved dette.

Nye avskrivingsreglar

Det regjeringa foreslår, er å gi olje- og gassnæringa ei mellombels utsetjing på skatterekninga.

Hovudgrepet er at avskrivingsreglane for investeringar blir endra. I staden for å avskrive investeringane over seks år, som i dag, får selskapa avskrive investeringane direkte i grunnlaget for særskatt. Dermed blir skatterekninga utsett.

Dei nye skattereglane skal vere mellombelse og gjelde investeringar i 2020 og 2021. Til saman ventar regjeringa at skattekostnader på inntil 100 milliardar kroner kan utsetjast til seinare.

I tillegg varslar regjeringa ein pakke for grøn omstilling. Her vil detaljane bli lagde fram mot slutten av mai.

Vil dempe fallet

Bakteppet er koronapandemien, som har ramma verdsøkonomien hardt. Oljemarknaden er prega av kraftig prisfall og stor uro.

Dei nye skattereglane er meinte å gjere det lettare for oljeselskap å kome i gang med utbyggingsprosjekt som no står i fare på grunn av krisa.

– Vi må framleis vente at oljeinvesteringane vil falle framover. Men ikkje så raskt som dei elles ville gjort. Det tyder at tiltaket vil bidra til aktivitet på sokkelen og i leverandørnæringa, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) då pakken vart lagd fram.

Han trur 60 milliardar kroner mest sannsynleg blir skrivne av i år og 40 milliardar neste år.

Men dei 100 milliardane er pengar fellesskapen vil få att seinare, understrekar finansministeren.

Inspirert av bransjeforslag

Krisepakken kjem som svar på ei bestilling frå Stortinget der regjeringa vart beden om å «vurdere ulike verkemiddel og fremje forslag som kan stimulere til investeringar i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

Samtidig har Norsk olje og gass, med støtte frå NHO og LO, kome med eigne forslag til regjeringa. Pakken som no er lagd fram, har vesentlege likskapstrekk med dette innspelet. Men det er ikkje ein rein kopi.

– Det er viktig for oss at dette skal vere eit forslag som er tidsavgrensa, at det er målretta. Og vi meiner at avgrensingane i forslaget vårt er betre, seier Sanner til NTB.

Det opphavlege forslaget frå Norsk olje og gass fekk krass kritikk av Finansdepartementet, som i ei fråsegn til Stortinget skreiv at dei foreslåtte endringane ville gi oljeselskapa «sterke insentiv til å gjennomføre ulønsame investeringar».

Frp sikrar fleirtal

Saka går no til Stortinget, der ideen om skatteutsetjing så langt har vorte godt teken imot hos opposisjonen.

Framstegspartiet varslar allereie no at partiet vil sikre fleirtal for dei delane av regjeringsforslaget som vil frigjere pengar til nye oljeinvesteringar.

Men ikkje alle er med på notane.

– Dette er først og fremst ein redningspakke for aksjonærane, oljedirektørane og eigarane, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om forslaget.