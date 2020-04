Rapport: Lågare tryggingskrav til tungtransport på vegane

innenriks

Onsdag kom Havarikommisjonen SHT med ein Temarapport om alvorlege ulykker med vogntog og rammevilkår for bestilling av godstransport på norske vegar. Rapporten vart mellom anna omtalt i Nordlys.

– Ansvar forsvinn for kvart ledd som går. Bestillarar av transportar må stille krav til transportøren, og på den måten bidra til å forbetre trafikktryggleiken, seier avdelingsdirektør for Vegavdelinga Rolf Mellum i SHT til Nordlys.

SHT har gjennomgått fire alvorlege trafikkulykker som involverte vogntog vinteren 2019 der andre trafikantar enn vogntogførarane vart påførte personskade, éin person omkom.

Mister kontroll

Formålet med undersøkinga var å sjå på haldningar transportbestillarane har til trafikktryggleik. Konklusjonen er at tryggingskrav til godstransport på veg er lågare enn for andre transportformer. Det bekymrar SHT, sjølv om dei ikkje fann brot på regelverket i nokon av dei fire ulykkene. Køyretøya var òg i godkjend teknisk stand.

– Likevel oppstod dei aktuelle vegtrafikkulykkene ved at vogntogførarane tapte kontroll over køyretøya, og gjennom dette blir det vist at det på ulykkestidspunktet ikkje var tilstrekkelege tryggingsmarginar mellom vald køyreåtferd og dei utfordringane som førarane møtte, skriv SHT.

Stiller ikkje krav

SHT konkluderer med at tryggingskrav til godstransport på veg er lågare enn for andre transportformer.

Rapporten viser at norske bedrifter som bestiller transportoppdrag, ikkje legg føringar på at vogntoget skal vere eigna, og heller ikkje kontrollerer kven som får oppdraga. SHT reagerer på at dei som bestiller ofte ikkje eingong veit kven som køyrer for dei.

Framleis er til dømes utanlandske tungbilsjåførar tre gonger så ulykkesutsette som norske på vintervegar i Nord-Noreg, ifølgje tal frå Samferdselsdepartementet.

