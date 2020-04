Ruter innfører maksgrense – merkjer sete du kan sitje på

innenriks

Dette er nokon av tiltaka Ruter innfører for å sørgje for tilrådd smittevern og hjelpe passasjerane med å halde ein meters avstand om bord. Tiltaka tyder at kapasiteten på bussar, trikkar, T-bane og båtar blir sterkt redusert.

Administrerande direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, minner om at oppfordringa til styresmaktene om å unngå å reise kollektivt viss ein ikkje må, framleis gjeld.

– No skal både elevar og folk med kritiske og viktige samfunnsfunksjonar ha prioritet til å reise til og frå jobb og skule, seier Jenssen.

Sidan måndag har Ruter køyrt etter ordinær rutetabell for å auke den totale kapasiteten med dei gjeldande smitteverntiltaka.

(©NPK)