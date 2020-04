Skuffa Stord-ordførar vil at kommunen skal byta fylke

innenriks

Hordfast er ein del av prosjektet «ferjefri E39» med mål om å gjera stamvegen på Vestlandet ferjefri.

Tidlegare torsdag prioriterte fleirtalet i fylkesutvalet i Vestland ny E16 og bane mellom Arna og Voss, og dei skauv Hordfast ut i tid. Blir fråsegna ståande etter behandlinga i fylkestinget 12. mai, vil dei ta initiativ til at Sunnhordland melder overgang til Rogaland, seier Stord-ordførar Gaute S. Epland (Ap) til Bergens Tidende.

– Det er utruleg skuffande og eigentleg ganske sjokkerande at fylkespolitikarane no ikkje ser ut til å vilja prioritera eitt av dei viktigaste prosjekta for å knyta saman og utvikla det nye fylket vårt, seier han.

