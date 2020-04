Solberg om tiltak for oljenæringa: – Vi skal bli grønare

innenriks

– Forslaga vi varslar, vil gjere to ting på ein gong: Ta vare på arbeidsplassar i dag, men det legg òg til rette for den grøne omstillinga vi skal ha gjennom framtida, sa statsministeren torsdag.

Konsekvensen av koronapandemien og fallet i oljeprisen har ført til at olje- og gassnæringa står i ein svært utfordrande situasjon, og Solberg seier regjeringa ønskjer å redusere uvissa både blant bedriftene og dei tilsette.

– Derfor varslar vi allereie no at regjeringa vil varsle omfattande skattetiltak saman med revidert nasjonalbudsjett for å sikre aktivitet, sa Solberg.

– Samtidig varslar vi ein grøn omstillingspakke for å styrkje konkurranseevna, omstillinga og utsleppskutta i næringslivet i perioden etter krisa. Vegen ut av denne krisa dreier seg om at vi skal bli grønare og at vi skal ha jobbar og konkurransekraft.

Solberg sa at regjeringa foreslår ei mellombels og tidsavgrensa endring i skattesystemet for oljeselskapa, og at det viktigaste grepet er at avskrivingsreglane for investeringane blir endra slik at skatterekninga kjem seinare.

(©NPK)