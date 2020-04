Sysselmannen forlengjer karanteneplikta på Svalbard

innenriks

– Årsaka til at vi ikkje vil oppheve karantenevedtaket, er at det framleis går føre seg arbeid for å handtere eit eventuelt utbrot av smitte med covid-19 på Svalbard. Eit smitteutbrot kan skape utfordringar for beredskapen, seier sysselmann Kjerstin Askholt.

Viss det er nødvendig, kan karanteneplikta bli forlengd etter denne datoen, opplyser Askholt i ei pressemelding.

Avgjerda er teken i samråd med sentrale styresmakter. Som på fastlandet gjeld 14 dagars heimekarantene på Svalbard.

– Vi kan dessverre ikkje no svare på kor lenge denne situasjonen vil vare. Vi arbeider tett med sentrale styresmakter om å lage ein strategi for å kunne normalisere situasjonen på Svalbard, seier Askholt.

