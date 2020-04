Tilskot på 50 millionar til digital opplæring av arbeidslause og permitterte

innenriks

Tilskota blir lyste ut av Kompetanse Noreg og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku).

– Det er viktig at permitterte og arbeidslause kan bruke tida dei har til rådvelde for å få fagleg påfyll. Ny kompetanse vil bidra til at dei blir betre rusta når dei byrjar jobbe att, seier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Noreg i ei pressemelding.

Pengane er del av kompetansepakken frå Stortinget og regjeringa på 190 millionar kroner, som skal gi eit kompetanseløft til arbeidslause og permitterte under koronakrisa.

– Det er viktig at vi støttar utdanningsaktørane slik at dei raskt kan få på plass fleksible utdanningstilbod som møter behova, seier Diku-direktør Harald Nybølet.

Tilskot kan søkjast av offentleg og private tilbydarar av vidaregåande utdanning og fagskuleutdanning, og dessutan akkrediterte høgskular og universitet.

Søknadsfristane er 15. mai, 1. juni og 15. juni i år. Tiltak som raskt kan setjast i gang, blir prioriterte.

(©NPK)