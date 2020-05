innenriks

For å opne opp må serveringstaden tilby mat, men utan at det er krav om spiseplikt, krav om at maten blir laga på staden eller krav om at verksemda serverte mat før utbrotet av covid-19.

– Det er fullt mogleg å inngå samarbeid med restaurantar og take away-steder og frakta maten, seier Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til bompengar til Stavanger Aftenblad.

Også i Oslo opnar fleire serveringstader òg igjen onsdag etter å ha vore stengde i ein periode under utbrotet av koronavirus.

(©NPK)