Kommuneoverlege meiner det blir krevjande å teste alle med symptom

innenriks

For ein kommune som Kristiansand betyr den auka testinga at dei kan måtte tidoble testkapasiteten frå 500 til 5.500 testar i veka, ifølgje VG.

Kommuneoverlege Dagfinn Harr seier til avisa at det vil bli umogleg å teste så mange, og han fryktar mangel på smittevernutstyr.

– Eg må understreke at vi vil teste fleire, men at det blir gjort på ein godt lokalt tilpassa måte, seier han.

Også kommuneoverlegen i Tromsø seier betydeleg auka testing vil bli krevjande med tanke på bemanning. I Oslo seier helsebyråd Robert Steen (Ap) at kommunen førebur auka kapasitet, men at dei er avhengige av auka tilførsel av test- og smittevernutstyr.

Bergen har på si side god kapasitet og ser fram til å teste alle innbyggarar med koronasymptom.

Helseminister Bent Høie (H) seier til VG at han trur det er praktisk mogleg å teste så mange som dei nye testkriteria vil krevje. Oppfatninga hans er at dette er noko kommunane ønskjer seg, og at det er mogleg å få på plass.

