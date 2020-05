LO og Ap hyllar koronaarbeidarane og ser framover

innenriks

Både LO-leiar Hans Christian Gabrielsen og Ap-leiar Jonas Gahr Støre heldt sine sine taler under LO og Aps felles strømmearrangement.

Begge hylla helsearbeidarar, transportarbeidarar og butikkarbeidarar som har bidrege til å halde samfunnet i gang under nedstengninga som byrja 12. mars.

Hovudfokuset var likevel på dei 400.000 som er arbeidsledige og permitterte, og korleis Noreg skal gjenreisast etter koronapandemien.

LO foreslår ny ordning

Gabrielsen føreslår ei ny lønnstilskotsordning, slik at bedrifter kan ta permitterte arbeidstakarar tilbake i full jobb.

– Denne krisa er ikkje heilt som andre kriser. Mange nordmenn er permitterte fordi koronakrisa gjer det vanskelegare å halde oppe normal drift, sa LO-leiaren.

Støre krev ny regjering

For Ap-leiaren var hovudbodskapen på arbeidarane sin dag at partiet hans er best rusta til å få norsk økonomi på fote igjen etter krisa. Partiet har byrja å leggje ein plan for denne oppgåva.

– Den store oppgåva vår framover er å få folk tilbake i arbeid og hindre at krisa gjer Noreg til eit meir urettferdig land. Den oppgåva krev ei anna regjering enn dagens høgreregjering, sa Støre.

SV:- Sosialismen er tilbake

SV-leiar Audun Lysbakken vil ha betre permisjonsreglar og fleire krav til bedriftene. Mellom anna ønskte han utbytteforbod for bedrifter som får krisehjelp, og krav om senka husleige for butikkar og bedrifter.

I tillegg sa Lysbakken at tida er inne for ein ny industripolitikk med større vekt på klimavennlige investeringar.

– Sosialismen er tilbake, konkluderer han.

