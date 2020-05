Nye reglar frå regjeringa: Nei til sju personar i parken – ja til 50 i selskapslokale

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) prøvde så godt han kunne å forklare regjeringas nye smittevernsregler då han heldt pressekonferanse torsdag ettermiddag. Men mange sat igjen med spørsmål etterpå.

Enkelt forklart blir det frå 7. mai lov til å samlast opp mot 50 personar på ein offentleg stad, så lenge ein kan halde éin meters avstand og ein «ansvarlig arrangør» står bak.

Både kinoar, restaurantar, konferanselokale, selskapslokale og konsertlokale blir rekna som offentlege stader. Dermed kan desse stadane gradvis igjen opna for grupper på opptil 50 personar – noko som får næringsminister Iselin Nybø (V) til å juble.

– No må det feirast, seier ho til NTB, og oppmodar folk som snart fyller runde år, til å bestille festlokale og støtte næringslivet.

– No kan du samle 50 på eit hotell. Det gir nokre moglegheiter. Det veit eg er sårt ønskt. Dette er ei viktig inntektskjelde for hotella våre, seier Nybø.

Må kutte ned på gjestelisten

Dermed blir det til dømes lov for ei bedrift med 40 tilsette å dra på kurshelg på eit hotell. Nybø seier at serveringpersonellet ikkje tel inn i dette talet. Så dermed kan ein samle inntil 50 gjester til bursdagar og bryllaup på hotell og i festlokale.

– Men dei som har invitert 70 til bryllaupet, må dei stryke nokon frå lista?

– Det må dei viss dei skal arrangere det no. Elles så må dei vente, seier Nybø.

Regjeringa har varsla ei ny vurdering 7. mai av om det eventuelt skal opnast opp for arrangement for inntil 200 menneske frå 15. juni.

Kinoopning

Kulturminister Abid Raja (V) jublar òg over oppmjukinga, sjølv om smitteverntiltaka framleis vil leggje store demparar på kulturlivet.

– For dei største institusjonane er det ikkje økonomi i å selje 50 billettar. Operaen kan ikkje selje 50 billettar og opne opp med 1.400 sete. Det skjønner eg, seier Raja.

Han fortel at kinoar og teater står fritt til å opne igjen frå 7. mai fór inntil 50 personar.

– Familiar kan sitje saman på kino. Men mellom familiane må det vere éin meters avstand. Korleis ein innrettar datasystema for å få det til, det må bransjen handtere, seier han.

Dei same reglane gjeld for konsertlokale.

– Det kjem til å bli mange morosame arrangement med opptil 50 menneske. Men det kjem til å bli endå artigare frå 15. juni viss vi klarer å gå opp til 200, som er meininga vi skal klare, seier Raja.

Nei til fest i parken

Helseminister Bent Høie forklarer at det framleis ikkje er lov til å samle meir enn fem personar i stova eller i hagen sin. Det er heller ikkje lov å samlast i grupper på meir enn fem i parken – sjølv om det er ein offentleg stad.

– Då må du ha eit arrangement. Og du må ha lagt til rette for dei hygienekrava som gjeld. Dei færraste av oss klarer å samle 50 i ein park og handheve det. Det trur eg dei fleste forstår, seier helseministeren.

Ei ny vurdering av kor store grupper som kan samlast privat, kjem 7. mai.

– Viss ein person skal arrangere ein 30-årsdag, planlegg det i parken, sørgjer for at alle held éin meters avstand og oppfører seg sjølv som «ansvarlig arrangør». Er det framleis ikkje greitt?

– Nei, for han vil sannsynlegvis ikkje klare å ha eit opplegg i ein park der folk held ein meters avstand og samtidig held hygienekrava. Då har du sannsynlegvis tenkt å drikke litt og ete litt og gjere noko saman, og det krev noko rundt det. Eg trur at ein som skal arrangere ein 30-årsdag, set seg ned og tenkjer gjennom desse tinga og fort finn løysingar på det som krev ein meir profesjonell arrangør, eller så vil dei sjå at det ikkje går.

