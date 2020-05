Færre passasjerar om bord i Osloferjene i sommar

innenriks

Til vanleg tek ferjene 240 reisande per tur, til saman nær 1.000 i timen. Men på grunn av koronasituasjonen må det vere 1 meter mellom dei reisande, og då er det plass til langt færre om bord, skriv Aftenposten.

Ruter, som står for drifta av ferjene, opplyser til avisa at dei er klar over at passasjertaket fører til at langt færre får nytte seg av tilbodet, men at det no er den samfunnsnødvendige drifta som blir vigd mest merksemd.

– Vi har fått tydelege signal frå styresmaktene om at dei pålagde avstandsavgrensingane om bord i kollektivtrafikken vil vare ei god stund, skriv kommunikasjonsrådgivar Knut-Martin Løken i Ruter i ein e-post.

(©NPK)