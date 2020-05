Norsk koronadatabase vekkjer internasjonal interesse

innenriks

Over 10.000 studiar er vurderte i prosjektet, der ambisjonen er å lage ei komplett oversikt over all koronaforsking i verda.

10.000 unike brukarar har så langt vore innom sida. Fleirtalet av dei utanlandske brukarane er frå Tyskland, med Canada og USA på andre- og tredjeplass.

– Det at vi har så mange besøkande viser at det er eit behov for ei slik oversikt, og at karta sannsynlegvis er eit nyttig verktøy for å ta avgjerder, både for klinikarar og avgjerdstakarar, seier forskar Ashley Muller ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Medan det i starten vart lagt inn fleire mindre studiar, basert på ti eller færre case, inneheld databasen ifølgje FHI no fleire større oversiktsartiklar og studiar basert på utprøving av medikament og terapiar.

