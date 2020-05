Rotevatn håper koronakrisa endrar jobbreisevanane til nordmenn

innenriks

– Ein del ting må vi tilbake til etter koronatiltaka. Det er nyttig å møtast på konferansar for det sosiale, men eg trur det blir færre av dei unødvendige flyreisene. Det er veldig positivt og svært viktig i eit klimaperspektiv, seier han til NRK.

Klima- og miljøministeren seier at han sjølv kjem til å vere kritisk til kva møte han kjem til å vere på fysisk framover. Årsaka er mellom anna at han meiner han kan presse inn fleire videomøte på ein dag, og at mange jobbreiser er unødvendige.

– Å ta lange flyreiser for eit møte på tre kvarter er totalt unødvendig, seier han.

