Regjeringa vil gjere digitale burettslagsmøte lovleg

Grunna restriksjonane til regjeringa om å ikkje samlast meir enn fem personar vart det vanskeleg for borettslag å halde møte på normalt vis. Bustadutviklaren Obos, som også fungerer som forretningsførar for ei rekke bustadsamanslutningar, lanserte derfor ein digital bebuarportal der møta kan gjennomførast via nett, skriv NRK.

Resultatet så langt har vore ein auke i talet på deltakarar til 40 prosent i gjennomsnitt, opp frå mellom 10 og 20, fortel konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

No vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) endre lova slik at bustadsamanslutningar òg i framtida kan avvikle møta via nettet, melder NRK.

