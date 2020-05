Erna Solberg ønskjer attval

innenriks

– Det har vorte eit langt liv i politikken, mykje lengre enn eg hadde planlagt, seier Solberg til NTB.

– Eg sit som statsminister, har sagt ja til å vere partileiar vidare og har håp om å kunne vinne eit val til. Då bør eg òg vere stortingsrepresentant, legg ho til.

Nominasjonskomiteen i Vestland Høgre fekk svaret sitt måndag. Solberg har vore vald inn på Stortinget frå Hordaland, som held fram som valkrins, sidan 1989. Ho har vore statsminister sidan 2013 og Høgre-leiar sidan 2004.

Hausten 2021 avgjer veljarane korleis Stortinget skal sjå ut i åra 2021–2025.

– Mykje ugjort

Med to valsigrar på rad har 59 år gamle Solberg for lengst sikra seg ein plass på lista over Høgres mest framgangsrike politikarar. I fjor fekk ho òg oppfylt den mangeårige draumen sin om full borgarleg samling då Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF gjekk saman i regjering.

Men det varte ikkje lenge. I januar trekte Frp seg frå samarbeidet.

– Eg meiner eg framleis har mykje ugjort i norsk politikk. Det spennande med politikken er at det heile tida dukkar opp nye utfordringar, seier Solberg om motivasjonen for å gå på fire nye år.

– Har ikkje òg Høgre eit behov for fornying?

– Alle må tenkje på at dei skal gjere seg sjølv overflødige over tid, seier Solberg.

Ho viser til at mangeårig nestleiar Bent Høie har sagt nei til attval for å bli fylkesmann i Rogaland.

Krise på krise

Erna Solberg har som statsminister måtta handtere oljekrisa i 2014 og migrasjonskrisa året etter. Dei siste to månadene har utbrotet av koronavirus kravd massiv innsats frå regjeringa.

– Vi står midt oppe i både korleis vi skal sikre liv og helse, men òg korleis vi skal gjenopne Noreg og byggje Noreg for framtida. Det siste kjem til å vare utover 2021, konstaterer Solberg.

Ho trekkjer fram omstilling til eit grønare samfunn, jobbskaping i privat sektor og behovet for å få fleire nordmenn som står utanfor arbeidslivet, tilbake i jobb, som sentrale utfordringar i tida som kjem.

No handlar det om at ikkje for mange av dei over 400.000 menneska som er permitterte under koronapandemien, skal bli ståande utan jobb òg når den akutte helsekrisa er over.

