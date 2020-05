innenriks

I ei undersøking gjord av NHO Service og Handel, som mellom anna organiserer frisørar og butikkar – som har vore hardast ramma av dei strenge tiltaka – så er bedriftene langt meir optimistiske no.

På det meste har konkursfrykta vore skyhøg i tenestesektoren. Heile 46 prosent av bedriftene i denne sektoren svara ja på at det var ein reell risiko for at bedrifta kom til å gå konkurs som følgje av koronaviruset for fem veker sidan. No er talet nede i 23 prosent.

(©NPK)