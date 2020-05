Høie ber sjukeheimane opne for meir besøk

innenriks

Det er mogleg å leggje til rette for besøk, understreka Høie på den daglege pressekonferansen måndag.

– Vi får tilbakemeldingar om at besøksforbodet blir praktisert strengt fleire stader, seier Høie.

Besøksrettleiing

Streng praktisering av besøksforbodet kan byggje på smittefaglege vurderingar, men kan òg botne i uvisse om korleis ein kan leggje til rette for besøk på ein god måte, meiner helseministeren.

Derfor er helsestyresmaktene no i gang med å lage ei besøksrettleiing for sjukeheimar og andre helseinstitusjonar, varslar Høie.

– Vi vil komme med nokre gode råd om korleis ein kan sikre godt smittevern og samtidig opne opp for litt meir sosial kontakt, seier Høie til NTB.

Han meiner at det til dømes kan leggjast til rette for at sjukeheimsbebuarar og pårørande kan møtast utandørs.

Liten risiko

– Til dømes i ein paviljong eller i hagen. Med gode smitteverntiltak er det nesten ingen risiko for smitte, seier Høie.

Han understrekar samtidig at det er svært viktig å unngå endå meir smittespreiing på norske sjukeheimar. Så langt har 122 av dei 213 koronadødsfalla i Noreg skjedd på sjukeheimar.

– Men vi må òg ta inn over oss den enorme helsemessige og sosiale belastninga det er for bebuarane på helseinstitusjonane å ikkje få ha kontakt med sine næraste. Det handlar om å finne den rette balansen, seier Høie.

Ikkje barnebarn

Folkehelseinstituttet (FHI) meiner at det no er så lite koronasmitte i samfunnet at besteforeldre igjen kan få besøk av barnebarna sine – dersom dei held oppe godt smittevern.

– Det er dagens gode nyheit til dei som har barnebarn, sa fagdirektør Frode Forland på pressekonferansen måndag.

Han viser til at barn sjeldnare blir smitta og oftast får milde symptom. Dermed er dei òg mindre smittefarlege.

Men førebels bør barn i hovudregelen ikkje besøkje besteforeldre som er på sjukeheim, meiner Høie.

– På sjukeheimane må dette skje meir regulert, seier han.

