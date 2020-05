innenriks

Asheim er vald inn på Stortinget for Akershus Høgre. Han seier til Budstikka at han har diskutert saka med venner og kollegaer i det siste.

– Men den perioden vi er inne i no, har gjort at eg har vorte berre meir motivert for å halde fram i politikken. Norske politikarar står no i stor grad samla og har lagt bort det meste av det som er slitsamt, med kjekling og krangling om småting, seier Asheim.

