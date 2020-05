Norwegian-sjefen letta og glad for at kriseplanen gjekk gjennom

innenriks

– Det er ein utruleg lette vi føler no. Samtidig er det ei kjensle av innestengd jubel. I desse koronatidene har ein lyst til å hive seg rundt halsen på folk og juble og ta folk i handa, men må liksom halde det litt inne, sa konserndirektør Jacob Schram på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Konserndirektøren takka aksjonærar, tilsette, obligasjonseigarar, kundar og styresmakter, og han takka for alle støtteerklæringar i ein situasjon han kallar «den mest spennande finansthrilleren i noregshistoria» og eit «gigantisk stormvêr».

– Betre rusta finansielt

– Det som har skjedd no, er at vi eigentleg har fått startlisensen til New Norwegian. Vi er langt betre rusta no finansielt, vi er betre tilpassa og rusta strategisk til å halde fram etter koronakrisa. Men samtidig som vi strekkjer hendene i vêret og jublar, så ligg det mykje hardt arbeid føre oss. Det er no vi skal ta det frå strategi til gjennomføring, sa han.

Eit overveldande fleirtal av Norwegian-aksjonærane røysta ja til redningsplanen frå leiinga på ei ekstraordinær generalforsamling måndag. Målet med redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram har vore å få tilgang til eit statleg kriselån på 2,7 milliardar kroner.

– Vi må ikkje gløyme at denne planen føreset at vi flyg som i dag fram mot april 2021, altså med sju fly, men viss etterspurnaden kjem tidlegare, og vi kan sleppe opp tidlegare, vil vi sjølvsagt, som andre flyselskap, tilpasse oss det, sa Schram.

– Historisk dag

Norwegian-leiinga har i vekevis arbeidd intenst med korleis dei skal skaffe nok eigenkapital til å kunne utløyse det statlege kriselånet. Eit avgjerande ledd i planen har vore å få eigarane av obligasjonslån med på at delar av låna blir gjorde om til aksjar, noko dei lykkast med søndag før aksjonærane godtok redningsplanen måndag.

– I dag er ikkje mindre enn ein historisk dag. I dag er den første dagen for det vi kan kalle nye Norwegian, sa styreleiar Niels Smedegaard på videolink frå København på pressekonferansen.

