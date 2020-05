Oslo endrar forskriftene for skjenking

innenriks

Frå 6. mai er det lov å skjenkje alkohol i hovudstaden på stader som serverer mat.

Serveringsstadene skal etter den nye forskrifta leggje til rette for at gjester og personale skal kunne halde éin meters avstand.

Skjenkjetida er fram til 23.30 og opningstida fram til 24.00.

Sjølv om kravet om to meter mellom sitjegruppene blir fjerna, vil det framleis vere nødvendig med god avstand slik at tilsette som går i lokalet, skal unngå å vere i kontinuerleg nærkontakt med gjestene. Serveringsstadene bør òg leggje til rette for at det kan vere éin meters avstand mellom gjestene.

Endringa vart vedteken i eit ekstraordinært byråd måndag 4. mai.

