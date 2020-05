R på 0,63, men stor uvisse om talet

innenriks

– Vi opererer no med eit nytt grunnlag for denne R-en, som er basert på oppdatert informasjon, slik at vi no får ei utrekning som er knytt til perioden frå 20 april fram til i dag. Slik fangar vi opp situasjonen frå då barnehagane opna, og då første til fjerde trinnet i barneskulen opna, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen til regjeringa måndag.

Han understrekar at R-talet er svært usikkert, men det er det beste estimatet vi har på smittespreiinga i samfunnet per i dag.

I alt 182.000 nordmenn er testa for koronasmitte og nesten 8.000 har fått påvist smitte.

– Dei aller fleste testane er negative, berre rundt fem prosent av testane er positive, seier Forland.

