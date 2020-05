Tom Hagen har anka varetektsfengslinga

innenriks

Det opplyser Holden til TV 2.

Tom Hagen vart onsdag i Nedre Romerike tingrett varetektsfengsla i fire veker – dei to første i full isolasjon.

Holden sa før fengslingsmøtet at han meiner siktinga til politiet er teken ut på eit svært spinkelt grunnlag, og at han venta at retten ville lauslate Hagen.

Tom Hagen (70) vart arrestert tysdag. Han er sikta for drap eller medverknad til drap på kona si Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann frå bustaden til paret på Lørenskog 31. oktober 2018. Han nektar straffskuld.

