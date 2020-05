Trafikkopplæringa for lastebil startar igjen

innenriks

Rådet om avstand er redusert frå to til éin meter, og dermed er det praktisk mogleg å halde avstanden i lastebil og buss.

– Trafikkopplæring for dei tyngste køyretøya er viktig både for trafikkskulane, som er hardt ramma av smitteverntiltaka, og for dei som treng førarkort for dei tyngste køyretøya for å komme i jobb, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Det er helsestyresmaktene som avgjer når trafikkskulane kan starte opp igjen opplæringa for førarkort klasse B, opplyser Vegvesenet.

