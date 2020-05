Ap vil ha utvida skulestart frå måndag

innenriks

– Elevane som skal avslutte barneskulen og ungdomsskulen, bør vere dei neste som startar opp igjen på skulen. Og det må skje måndag, seier skuletalsperson i Ap Torstein Tvedt Solberg til VG.

Han kritiserer samtidig regjeringa for å bruke unødvendig lang tid på saka.

– Først vart det kommunisert at det denne veka skulle opplysast korleis skulane skulle opnast igjen. No er det sagt «mot slutten av veka». Det helsefaglege rådet er tydeleg på at gjenopning er rett. Denne prosessen burde ha vore planlagd betre og kommunisert på ein måte som gjorde elevar, føresette og tilsette i stand til å førebu seg betre og tidlegare, seier Solberg.

