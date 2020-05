Canal Digital og Viasat blir Allente

innenriks

At det gjekk mot ei samanslåing, vart kjent allereie i oktober, men no har EU godkjent fusjonen som gjer at ein ny, nordisk TV-distributør ser dagens lys i den nordiske marknaden.

Det nye selskapet vil få over 1,25 millionar kundar og ei omsetning på 7 milliardar kroner.

– Vi har ein ambisjon om å halde fram med og utvikle TV-tenester med kvalitet i alle ledd til kundane våre. Samtidig treng ikkje kundane våre å gjere noko no. Vi vil halde kundane våre godt orienterte om endringar og forbetringar som kjem, seier Jonas Gustafsson, finansdirektør i Allente.

Telenor Group og Nent Group vil eige 50 prosent kvar av aksjane i det nye selskapet, som får hovudkontor i Stockholm og Oslo og har nærare 400 tilsette i Noreg, Sverige, Danmark og Finland.

I tillegg til TV-distribusjon tilbyr selskapet strøymetenester, IPTV-løysingar og fiberbreiband via opne nettverk.

