Foreldre skal ikkje få kikke i psykologjournalen til barna

– Å dele personlege og vonde løyndommar er vanskeleg for alle. Det er nesten umogleg å tore å fortelje viss informasjonen kan gå vidare utan at ein har kontroll, seier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Saman med Senterpartiet, Framstegspartiet og Høgre ber SV om at det kjem på plass rutinar som sperrar innsyn i delar av journalane til barn.

Forslaget er ein del av sjukehusplanen, der helsekomiteen på Stortinget tysdag legg fram innstillinga si.

Fire av fem fortel ikkje

Wilkinson seier at det er fleire tenkte situasjonar der barnet ikkje vil at mamma og pappa skal kunne lese i journalen. Det kan til dømes vere overgrep i familien.

– Ingen barn vil fortelje behandlaren første gong at dei er utsette for overgrep. Men dei gir kanskje hint som behandlaren ikkje forstår. Då kan foreldra fange opp kva dei meiner, og kontrollere kva dei seier, seier Wilkinson.

Blant ei gruppe barn og unge med erfaring frå psykisk helsevern fortel fire av fem at dei ikkje har sagt noko til psykologen eller psykiateren sin om det vonde som er den eigentlege grunnen til at dei treng hjelp. Ei viktig årsak er uro for at informasjonen skal gå vidare, viser ein rapport frå kunnskapssenteret Forandringsfabrikken, som gjer undersøkingar blant barn og unge om mellom anna skule og psykisk helse.

– Bestemmer sjølv

– Barn må sikrast trygge rammer for å kunne snakke om vonde opplevingar. Eg synest det verkar fornuftig å kunne sperre journalane til barn for innsyn når dei er i oppfølging hos psykolog. Slik at dei eig sin eigen informasjon og bestemmer sjølv kven han skal delast med, seier Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Høgres helsetalsperson Sveinung Stensland seier det skal vere trygt for barnet når det vel å dele erfaringar.

– Det skal vere gode rutinar på plass for å sørgje for at delar av journalen til barnet kan sperrast for innsyn, seier han.

