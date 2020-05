Frp vil tvinge fram eit tak på ulvebestanden

innenriks

– Viss regjeringa ikkje kjem oss i møte på denne saka, finst det eit fleirtal vi er førebudde på å bruke, seier Framstegspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann til NTB.

Han frir til regjeringspartia, vel vitande om at han er i kløtsj med tidlegare regjeringspartnar Venstre, som meiner naturmangfaldlova ikkje skal rørast og har bunde dei andre partia til det i regjeringserklæringa.

Både Frp og Arbeidarpartiet fremja forslag i Stortinget om å endre denne lova. Dei meiner begge det må til for å dempe dei årlege konfliktane rundt ulvejakta.

Bakgrunnen for lovforslaga er at staten i januar gjekk på eit delvis tap i retten. Borgarting lagmannsrett slo fast at fellingsløyve som var gitt med omsyn til å dempe konfliktnivået og auke tilliten til rovviltforvaltninga, var ugyldige.

Det er WWF som har teke saka til retten, fordi dei meiner uttaket av ulv er for høgt til at styresmaktene oppfyller kravet både i norsk lov og i internasjonale avtalar om å sørgje for ein levedyktig bestand. Saka er anka til Høgsterett.

Kan danne fleirtal

Saman med Senterpartiet kan Frp og Ap danne fleirtal for å klargjere at bestandsmålet Stortinget har sett, skal forståast som eit maksimumsmål. Bestandsmålet er på fire til seks ynglingar (nye ulvekull) i året, og dei tre partia meiner det må opnast for jakt når målet er nådd. WWF meiner på si side at bestandsmålet berre er eit minimum for å sikre at ulven kan overleve.

– Stortinget har sagt veldig tydeleg at bestandsmålet skal vere på mellom fire og seks årlege ynglingar og ikkje skal vere over seks, slår Dale fast.

Frp meiner lovverket må slå fast at Stortingets bestandsmål er ei «offentleg interesse av vesentleg betydning», slik at fellingsvedtak gjorde på dette grunnlaget står seg i retten. Då meiner Frp det òg er i tråd med Bernkonvensjonen, den internasjonale avtalen om vern av ville dyr, som Noreg er bunde av.

Dale meiner Frps forslag er betre enn det Ap har lagt på bordet.

– Dei foreslår å gjere ei lovendring utan lovteknisk gjennomgang. Det er ikkje godt nok grunnlag for å kunne gi fellingsløyve, meiner Dale.

Den lovtekniske gjennomgangen skal sørgje for at alle moglegheiter Bernkonvensjonen gir for å tillate felling, blir tekne i bruk, understrekar han.

Energi- og miljøkomiteen skal gi frå seg innstillinga si neste torsdag, og Dale vil bruke tida fram til då til å finne ut om han får regjeringspartia med på laget.

Sp og Ap er klare

Både Ap og Sp og opnar for å finne ei løysing med Frp i denne saka.

– Vi er samde, det gjeld berre å finne formuleringane alle kan stå for, seier Sandra Borch (Sp), som er saksordførar for dei to lovforslaga.

– Vurderinga mi er at vi har ein rimeleg sjanse for å få eit fleirtal, seier Runar Sjåstad (Ap) til NTB.

Han påpeikar likevel at Frps forslag er meir omfattande enn Aps. Frp har òg foreslått seks andre endringar, mellom anna å innskrenke ulvesona og GPS-merkje all ulv.

– Det er ting som avvik veldig frå synet til Ap. Det grip inn i mange andre element i rovviltforvaltninga enn det vi går inn for, seier Sjåstad.

Aps forslag om å leggje vekt på om bestandsmålet er nådd når fellingsløyve blir gitt, er i tråd med forlika som er inngått om rovvilt og ulv i Stortinget, og bryt heller ikkje med internasjonale konvensjonar.

Tysdag vart det kjent at berre halvparten av kvoten på tolv ulv er felt i områda Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold i lisensjakta hittil i år. I Oppland er berre to av fem ulvar skotne ein snau månad før jakta må blåsast av.

