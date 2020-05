Kapital: Tre andre hemmelege søkjarar til Oljefondet

innenriks

Noregs Bank nektar å utlevere ei fullstendig søkjarliste, melder Kapital.

Økonomimagasinet skriv at tilsetjingsutvalet i Noregs Bank intervjua tre kandidatar til jobben som sjef for Oljefondet utan at dei vart førte opp på søkjarlista. Desse tre kjem i tillegg til Nicolai Tangen.

Alle dei tre personane var ifølgje Kapital inne til formelle førstegongsintervju, utan at dei er blant dei ni personane som no står oppført på den offisielle søkjarlista.

Noregs Bank svarar sjølv at vurderingane som vart gjorde rundt offentleggjering av søkjarlista, er kasta lyt på i svara som er gitt til representantskapet i Noregs Bank om tilsetjingsprosessen.

I desse svara skriv Noregs Bank mellom anna at det er «en skjønnsmessig vurdering når search-kandidater er å anse som reelle søkere til en stilling og dermed skal påføres offentlig søkerliste».

«Det er i all hovedsak praksis fra Sivilombudsmannen som er egnet til å belyse denne vurderingen», blir det understreka.

Det har tidlegare kome fram at Noregs Bank lét vere å føre påtroppande oljefondssjef Nicolai Tangen opp på den offisielle søkjarlista fram til tre dagar før utnemninga.

