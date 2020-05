Kollektivtrafikken ber om 6 milliardar ekstra

innenriks

Pengane til den fylkeskommunale kollektivtransporten må komme i revidert nasjonalbudsjett, krev Kollektivtrafikkforeningen.

– Koronakrisa fører til store tap i billettinntekter og ekstra kostnader til smitteverntiltak. Dersom ikkje tapa og dei ekstra kostnadene blir kompenserte med friske midlar i revidert nasjonalbudsjett, kan det føre til at ein heil bransje bryt ryggen og ikkje er i stand til å levere kollektivtenester på same nivå som før når koronakrisa er over, seier Olov Grøtting, dagleg leiar i Kollektivtrafikkforeininga.

