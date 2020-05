Over 3.000 frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande har søkt kompensasjon

innenriks

Det får VG opplyst av Arbeids- og sosialdepartementet. Om lag 85 prosent av søknadene er søknader for sjølvstendig næringsdrivande.

Det var mogleg å søkje på ordninga frå måndag, og det vil bli gitt etterbetaling for april. Næringsdrivande og frilansarar som mista inntekter etter koronautbrotet, kan få dekt inntil 80 prosent av bortfallet av inntekter inntil 6G.

Det svarar vel til 479.000 kroner.

– Vi gjer det som skal til for at flest mogleg skal få så mykje som mogleg av pengane sine så fort som mogleg. Men eg må framleis seie til folk at dette vil krevje noko tolmod, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) då han presenterte ordninga 29. april.

Nokon av søkjarane har allereie fått pengar, medan resten av dei som allereie har søkt, får pengar innan eit par dagar.

