Reproduksjonsraten i Helse Bergen er nede i 0,2

– Utrekninga er basert på antekne tal på nye smitta i folket over tid, og den blir estimert på grunnlag av talet på nye innlagde pasientar på sjukehus, seier seksjonsleiar Pål Ove Vadset ved Helsetenesteutvikling på Haukeland universitetssjukehus i ei pressemelding.

Han presiserer at sidan reproduksjonsraten er rekna ut frå talet på innlagde på sjukehus i området til Helse Bergen, representerer raten smitteveksten for rundt ti dagar tilbake i tid. Grunnen er at det tek rundt ti dagar frå ein person blir smitta til vedkomande eventuelt blir innlagd på sjukehus.

Vadset understrekar samtidig at det er uvisse knytt til estimeringa av reproduksjonsraten, og at uvissa aukar når smittetalet er lågt.

