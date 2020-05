SSB-forskarar fekk munnkorg om alternativ koronastrategi

innenriks

Analysen frå Erling Holmøy, Geir H.M. Bjertnes, Roger Hammersland og Birger Strøm i SSB tidleg i april tilsa at det var betre med kortvarige strenge tiltak for å spare liv og skåne økonomien heller enn ein opnare strategi. Konklusjonen i notatet, som var skrive av dei som privatpersonar, var motsett av tilrådingane frå Helsedirektoratets ekspertutval, som blir leidde av økonomiprofessor Steinar Holden, skriv Klassekampen.

Forskarane meinte analysen deira var viktig som innspel til arbeidet til regjeringa med å leggje ein koronastrategi og publiserte han på eit nettforum for uavhengige økonomar. Holmøy informerte forskingsleiinga i SSB om notatet og at pressa ville ha forskarane til å stille til intervju.

Klassekampen har sett e-postar der SSBs forskingsleiar Brita Bye skriv at analysen ser ut som eit SSB-produkt, at den kan sjå ut som ein lekkasje frå Holdenutvalet, og at omtala av analysen er «uheldig for arbeidsmiljøet ved forskningsavdelingen». Ho svarer at det ikkje er greitt for SSB at forskarane stiller opp til debatt i NRK, og slik blir det.

Bye skriv til avisa at ho ikkje nekta nokon å uttale seg. Ho skriv likevel at «risikoen for at mediene og publikum vil ha problemer med å skille hva som er SSB-arbeid og arbeid forskere har gjort som privatpersoner» aukar om det blir lagt fram arbeid som er tett opptil SSB-leveransar.

