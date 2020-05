Sp meiner regionreforma står att som eit tomt skal

innenriks

– Dette er endå ein spikar i reformkista. No står reforma att nærast som eit tomt skal, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– No står det veldig lite att. Det er interessant at Venstre og KrF skrotar si eiga reform, seier Framstegspartiets Helge André Njåstad.

Tysdag morgon vart det kjent at regjeringa snur og droppar forslaget om å overføre fleire kulturoppgåver til fylkeskommunane etter massiv motstand frå kulturlivet og mange av fylkeskommunane sjølv.

Omtala som demokratireform

Regionreforma førte til at dei 19 fylka i landet vart slått saman til 11 fylke 1. januar i år. Som motyting skulle dei nye, store fylka få overført fleire oppgåver og ansvar. Reforma vart omtala som ei demokratireform som skulle flytte makta nærare folket.

– No er det berre småoppgåver og småpostar att av den overføringa, meiner Vedum.

– Det fylkeskommunane i praksis sit att med, er litt fleire oppgåver på veg, og dessutan ansvar for kortbanenettet, hamner og farleier. Og det er berre negativt fordi det er ei statleg oppgåve å binde Noreg saman, meiner Sp-leiaren.

Han peikar på at dei fem nordlegaste fylka òg har nekta å ta ansvaret for hamnene, fordi dei meiner dei får for lite pengar for å gjere det.

– Auka forvirringa

Vedum kallar reforma «den dyraste og dårlegaste i manns minne» og meiner ho berre har ført til forvirring.

– No har regjeringa gitt oss elleve fylke, tolv politidistrikt, ti fylkesmannsembete og endå eit anna tal på stortingsvalkrinsar. Ho har òg gitt oss historielause konstruksjonar som Viken. Dei nye inndelingane løyser ingen problem, dei har berre skapt nye, meiner han.

Frp har som primærstandpunkt at fylkeskommunenivået skal leggjast ned, og Njåstad meiner regjeringa no gir draghjelp med dagens avgjerd.

– Når regjeringa sjølv ikkje vil flytte oppgåver ned til dei, så viser det at det ikkje er behov for dette nivået, seier Njåstad.

Anette Trettebergstuen i Arbeidarpartiet seier det var på høg tid at regjeringa innsåg at kulturoverføringa var eit dårleg forslag.

– Dette har skapt stor uvisse ute, og samtidig har fylkeskommunane brukt store ressursar på å planleggje, seier ho.

Venstre: – Ein suksess

Regionreforma er sett som Venstres hjartebarn i regjering. Stortingsrepresentant for Venstre, André N. Skjelstad, avviser kritikken og kallar reforma ein suksess.

– Ho har definitivt ført til omfattande overføring av makt og ansvar, sjølv om vi gjerne skulle ha kome lenger, men dette er eg sikker på vil rulle vidare, seier han.

Han peikar på at det mellom anna er overført fleire tusen stillingar til regionalt nivå i vegadministrasjon.

Skjelstad seier han er skuffa over at det ikkje lykkast å overføre kulturoppgåver til regionane, og har ei oppmoding til fylkeskommunane om i større grad å samordne seg.

– Tilbakemeldingane har sprikt så mykje at det vart ekstra vanskeleg. Eg vil utfordre dei til å gå saman og seie kva slags oppgåver dei vil ha, seier han.

Skjelstad seier Venstre vil halde fram med å jobbe for å få fleire oppgåver til regionane.

– Det er eit godt Venstre-prinsipp at makt skal vere så nære innbyggjarane som mogleg. Vi ønskjer å flytte flest mogleg oppgåver til fylkeskommunane og har heile tida hatt tru på dette folkevalde mellomnivået som motor mange stader i landet vårt, seier han.

