VG tek Riksadvokaten til lagmannsretten

– Vi meiner avgjerda frå Oslo tingrett byggjer på feil lovforståing om innsynsretten til media og er i strid med nyare rettsavgjerder frå Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, seier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag i ei pressemelding.

Kjernen i striden er dei såkalla våpensakene. VG skreiv i fjor haust fleire saker om korleis Forsvaret og politiet handterte tenestevåpen.

Avisa skreiv òg at tidlegare politimeister og assisterande sjef for Spesialeininga, Johan Martin Welhaven, vart etterforska for brot på reglane i straffelova om underslag og grov uforstand i tenesta. Saka mot Welhaven vart lagd bort av Spesialeininga.

VG bad om innsyn i dokument i saka, men med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten innsynskravet.

Avisa gjekk saman med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag til søksmål mot Riksadvokaten. Der vart innsynskravet avslått.

VG-redaktør Gard Steiro seier at arbeidet til avisa med illegale våpen ikkje er avslutta

– Sakskomplekset er stort og omhandlar framståande styresmaktspersonar. Om pressa ikkje får innsyn i dokumenta, vil fleire vesentlege spørsmål bli verande utan svar. Det vil vere alvorleg for tilliten til politiet. I VG er vi svært takksame for at Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg. Denne saka handlar ikkje berre om VG, men om moglegheita norske journalistar har til å drive maktkritisk journalistikk, seier han.

