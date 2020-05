35 utlendingar søkte om asyl i april

innenriks

Det viser tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

Frå måndag 16. mars vart den norske grensa stengd for utlendingar utan opphaldsløyve i Noreg. Det vart samtidig innført grensekontroll, som seinare vart utvida til å gjelde fram til 16. mai.

Men sjølv om Noreg har stengt grensene for utlendingar, får asylsøkjarar kome inn i landet. Til saman har det kome 537 asylsøkjarar til Noreg dei fire første månadene i år. Ein av tre søkjarar er frå det borgarkrigsherja Syria.

Berre tre på grensa

Politiets utlendingseining (PU) seier dei går ut frå dei fleste asylsøkjarane i april har vore ein periode i Noreg før dei søkte asyl. Berre tre personar melde seg som asylsøkjarar på grensa.

– PU har registrert søknad om vern frå 35 utlendingar som møtte opp hos PU eller vart sende over frå politidistrikta frå veke 14 til og med 17. Av desse var det tre som melde seg som asylsøkjarar då dei vart kontrollerte av politiet på grensa, seier seksjonsleiar Are Magnus Olsen, ved seksjon for ID-framkomst i PU til NTB.

– Ytterlegare tre utlendingar oppsøkte politiet kort tid etter dei kom til Noreg for å søkje om vern. Det er òg nokre få i tillegg som har hevda at dei har kome direkte frå utlandet, men der tyder undersøkingane til PU så langt på at dette ikkje stemmer, seier Olsen.

Barn fødde i Noreg

Fagsjef Dag Bærvahr i UDIs asylavdeling fortel til NTB at det er tre grunnar til at det blir registrert asylsøkjarar i Noreg sjølv om grensa er stengd:

– Barn fødde i Noreg av asylsøkjarar blir òg registrerte som nykomne. I tillegg kjem dei som har opphalde seg i Noreg ei stund og bestemmer seg for å søkje asyl. I tillegg kan personar som melder seg på grensa, framleis søkje asyl, seier Bærvahr.

Frå januar til og med april i år har UDI innvilga vern til omkring 400 asylsøkjarar. Godt over halvparten i denne gruppa er frå Syria og Tyrkia.

