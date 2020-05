Barneombodet reagerer på manglande openheita frå regjeringa

innenriks

Regjeringas koordineringsutval har laga ein hemmeleg tilleggsrapport med foreslåtte tiltak for barn og unge som er ramma av konsekvensane av koronautbrotet, skriv Dagbladet. Torsdag har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) varsla at tiltaka skal presenterast i samband med ein ny tiltakspakke frå regjeringa.

Barneombod Inga Bejer Engh er kritisk til at dei foreslåtte tiltaka no ser ut til å bli vedtekne utan at nokon har fått sjå kva som er grunnlaget for dei prioriteringane som regjeringa gjer.

Ropstad vil ikkje gi innsyn til barneombodet eller andre før tiltaka er ferdig vurderte i departementet. Det meiner Bejer Engh er så problematisk at ho vurderer å sende eit innsynskrav til koordineringsgruppa til regjeringa.

– Jobben min er å overvake at styresmaktene etterlever rettane til barn etter barnekonvensjonen og Grunnlova. Det blir tyngre når eg ikkje får lese rapporten på førehand. Dette er snakk om så inngripande tiltak at det er viktig å ha opne faglege diskusjonar om vidare tiltak, seier ho til avisa.

Koordineringsgruppa, som regjeringa har sett ned for å sjå på følgjene koronatiltaka har hatt for tenestene til barn og unge, har i den opne rapporten sin slått fast at barn og unge lir av at mange offentlege tilbod har hatt strengare koronatiltak enn det helsestyresmaktene har tilrådd.

