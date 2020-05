Equinor har tapt 200 milliardar kroner i USA

innenriks

Hittil er det kjent at Statoil og Equinor har skrive ned verdiane på land i USA med 9,3 milliardar dollar. Selskapet stadfestar no overfor Dagens Næringsliv at det skattemessige framførbare underskotet er på vel 20 milliardar dollar, eller 200 milliardar kroner.

– Vi gjorde store investeringar på land i USA i ein periode då oljeprisen var høg, og oljeprisfallet frå 2014 medførte store nedskrivingar og rekneskapsmessige tap, på linje med mange andre aktørar. Vi har rapportert ope om alle nedskrivingar, og vi har forbetra drifta betydeleg, seier konsernsjef Eldar Sætre.

DN har fått tilgang til kritiske rapportar frå 2014 der internrevisorar i Equinor viste til sløsing og rot i USA-drifta. Mellom anna var 170 millionar dollar i rekningar ikkje kravde inn frå dåverande Statoils partnarar, og rekningar for hundretusenvis av dollar var betalte to gonger.

Sætre seier at dei har avdekt svakheiter i internkontrollen som dei har teke tak i.

– Det vart gjennomført eit omfattande arbeid i ulike delar av organisasjonen vår for å avdekkje og forbetre desse svakheitene. Det har ført til at vi i dag har ein vesentleg styrkt internkontroll, seier han.

Sætre tok over konsernsjefjobben for Helge Lund i 2014. Lund har fått overlevert ei rekkje spørsmål, men ønskjer ikkje å gi kommentarar, ifølgje DN.

