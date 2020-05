Helsedirektoratet: Naivt å tru at dette er over

innenriks

Utviklinga går rette vegen, understrekar assisterande helsedirektør Geir Stene-Larsen.

– Men vi må hugse på at det truleg berre er litt under 1 prosent av befolkninga som er smitta, og som dermed har ein immunitet som vernar dei mot ny smitte. Dermed er vi svært sårbare for innførsel av smitte, og dette kan blusse opp igjen, sa Stene-Larsen på spørsmål frå NTB på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen.

Han håper den rolege perioden varer så lenge som mogleg.

– Men det vil nok vere naivt å tru at dette er over med den runden vi har vore gjennom no, seier den assisterande helsedirektøren.

(©NPK)