Meir støtte til koronaramma elevar

innenriks

– Regjeringa har vedteke å utvide tilbodet om ekstra lån og stipend til elevar på vidaregåande skule som ikkje bur heime, og som har mista inntekter som følgje av koronakrisa, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NTB.

Det er personar som har komme til Noreg som asylsøkarar og ungdom som har vore i barnevernet som får dette lånet, og som no vil få tilbod om utvida lån og stipend.

Blant elevane som tek vidaregåande etter del 2 (ungdomsrett), er det omkring 4.300 personar som også vel å ta opp eit lån på inntil rundt 3.000 kroner i månaden. Kravet for å ta dette lånet er at ein er over 18 år og bortebuar.

– No får desse tilbod om eit lån på 13.000 kroner, men med same stipenddel som studentar elles. Det vil seie at 8.000 kroner kan omgjerast, seier Grande.

Ho viser til at enkelte i denne gruppa har hamna i ein vanskeleg økonomisk situasjon etter å ha mista inntekter fordi staden dei jobba, måtte stengje eller nedbemanne.

(©NPK)