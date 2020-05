Nedgangen på Oslo Børs forsterka seg gjennom dagen

innenriks

Det største fallet kom frå klokka 14 og utover.

Nordsjøolja fall onsdag ettermiddag igjen under 30 dollar fatet. Ved 17-tida vart olja omsett for 29,64 dollar fatet, ein nedgang på heile 7,2 prosent frå nivået i natt.

Mest ned innan energi

Sjømatsektoren hadde ein oppgang på 1,3 prosent, medan shipping fall 2,3 prosent. Verst stod det til i energisektoren, som fekk ein nedgang på 4,7 prosent.

Equinor toppa omsetningslista onsdag, og aksjen fall 4,9 prosent. Også Aker BP (-4,7), DNB (-1,7), Orkla (-2,3), Telenor (-2,1) og Frontline (-6,1) bidrog til nedgangen. Blant dei mest omsette aksjane var det berre Yara International (+1,3) og Mowi (+1,2) som kunne skilte med oppgang.

Botnrekord for Norwegian

Den store taparen vart Norwegian, som fekk aksjekursen redusert med over 13 prosent til 4,16 kroner gjennom dagen. Prisen var like etter opninga 4 kroner, noko som er botnrekord for selskapet. Norwegian har vore gjennom ei intens tid, men klarte måndag å få gjennom ein redningsplan der kreditorane gjer om gjelda til aksjar. Onsdag morgon starta òg teikninga til ein emisjon på inntil 400 millionar kroner. Teikningskursen er sett til 1 krone per aksje.

I London styrkte FTSE 100-indeksen seg med 0,3 prosent onsdag, medan CAC 40 i Paris og Dax 30 i Frankfurt ved 17-tida begge fall 0,7 prosent. Då handelen opna i USA, gjekk Dow Jones og S&P 500 noko ned, medan Nasdaq heva seg med nærare 1 prosent.

