Nybø vil gjere det lettare for småbedrifter å vinne offentlege kontraktar

Dette skjer som følgje av ein rapport som viser at offentleg sektor ikkje er flinke nok til å følgje innkjøpsreglane.

– Rapporten viser at offentleg sektor ikkje er flinke nok til å dele opp store kontraktar. Det er uheldig. Når vi no kjempar for at norsk næringsliv igjen skal få vind i segla, er det avgjerande at storleiken på kontraktane er rette, seier Iselin Nybø.

Dei gjeldande reglane seier nemleg at oppdragsgivarane skal vurdere å dele opp kontraktane og elles grunngi kvifor dei ikkje gjer det.

